Acidente em estrada nacional de Aljustrel pode ter causado várias vítimas mortais

Segundo os relatos mais recentes, o grave acidente rodoviário que aconteceu nesta tarde de sábado na Estrada Nacional 261, perto de Aljustrel, terá vitimado duas pessoas. Ainda não existem dados oficias fornecidos pelas autoridades mas o Correio da Manhã afirma que um casal de namorados está entre as vítimas mortais. Diz ainda que estiveram envolvidos no desastre duas viaturas e que existem outros dois feridos graves a registar. A SIC fala ainda na probabilidade de haver crianças envolvidas no desastre.

Segundo informações cedidas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja à agência Lusa, no local do acidente está um um helicoptero do INEM, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Beja e bombeiros das coorporações de Aljustrel, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, além da GNR. No total, estão presentes 38 operacionais e 13 viaturas.

A estrada está cortada ao quilómetro 69,5, nos dois sentidos e, ao que tudo indica, o motivo do acidente terá sido um despiste.

Em atualização

