Chuvas na província angolana do Bié causaram cinco mortos e desalojaram 228 famílias

As fortes chuvas que cairam em janeiro e que prosseguem em fevereiro, na província angolana do Bié, causaram, até hoje, cinco mortos, 228 famílias desalojadas e 322 casas parcialmente destruídas, indicou este sábado fonte local.

Segundo o delegado do Ministério do Interior na província do Bié, comissário António Vicente “Gimbe”, citado pela Angop após a IV Reunião Técnica do Governo Provincial com os administradores municipais, realizado no Cunhinga, 30 quilómetros a norte da cidade do Cuíto, as chuvas foram acompanhadas por fortes ventos e trovoadas em vários municípios locais.

Segundo o comissário, os Serviços de Protecção Civil e Bombeiros continuam a apoiar as famílias, sobretudo com bens de primeira necessidade e chapas de zinco, com o intuito de erguer moradias em locais de segurança.

António Vicente “Gimbe” esclareceu que o Governo da província do Bié trabalha igualmente para aquisição de para-raios para minimizar as mortes provocadas pelas chuvas e trovoadas.

De outubro a dezembro de 2018, a chuva causou 33 mortos, desalojou 1.116 pessoas (mais 85 em relação a igual período do ano anterior).

Ficaram igualmente destruídas 186 residências, 70 escolas e quatro igrejas, com prejuízos avaliados em mais de 11 milhões de kwanzas (cerca de 31 mil euros).

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler