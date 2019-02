Costa já tem a lista de candidatos ao Parlamento Europeu praticamente fechada

O secretário-geral do PS, António Costa, já tem a lista de candidatos socialistas ao Parlamento Europeu praticamente fechada, sobretudo no que respeita aos lugares considerados elegíveis, disse à agência Lusa fonte deste partido.

Depois de ter hoje apresentado o cabeça de lista, Pedro Marques, que sairá em breve do cargo de ministro do Planeamento e das Infraestruturas, António Costa apenas sujeitará a lista de candidatos socialistas às eleições europeias na reunião da Comissão Política do PS, marcada para o próximo dia 28.

Fonte socialista, no entanto, considerou que é quase certo que a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, figure no segundo lugar da lista, sendo também esperada a entrada nos primeiros oito lugares efetivos das deputadas Isabel Santos, que pertence à Federação do Porto do PS, e de Sónia Fertuzinhos, este proveniente da estrutura política de Braga.

Ainda em relação aos primeiros oito lugares da lista europeia do PS, entram o membro do Governo Regional dos Açores André Bradford, e Liliana Aguiar pelo PS/Madeira.

Face à lista de 2014, a continuidade será assegurada pelos eurodeputados Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho.

Na última reunião da Comissão Política do PS, António Costa defendeu que a lista obedecerá a duas regras fundamentais: Paridade absoluta em termos de género e nenhum dos candidatos podem já ter feito mais do que dois mandatos no Parlamento Europeu.

