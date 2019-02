Derrocada atinge restaurante na Madeira

Uma mulher de 23 anos ficou soterrada depois de uma derrocada de grandes dimensões ter atingido, ao início da tarde deste sábado, um restaurante na zona da Calheta, na Madeira. Segundo avança o Diário de Notícias da Madeira, a zona da cozinha terá ficado completamente danificada. Os Bombeiros Voluntários da Calheta estão no terreno e estão a utilizar cães pisteiros nas buscas.

Ao que tudo indica, a pessoa que se encontra soterrada é a cozinheira do restaurante. No interior do estabelecimento na altura da derrocada, além da cozinheira, estava um casal de turistas a almoçar e a responsável pela exploração daquele espaço. A mãe da jovem que se suspeita que esteja soterrada já se encontra no teatro das operações.

O acidente que atingiu o restaurante Rocha Mar aconteceu por volta das 13h15. Nos últimos minutos, a PSP viu-se obrigada a aumentar o perímetro de segurança devido ao facto de haver vários curiosos nas imediações do restaurante.

(Em atualização)

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler