Emmanuel Macron e Alexis Tsipras enviam mensagens de apoio ao PS

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, vão ser duas das “surpresas” na Convenção Europeia do PS, que se realiza este sábado em Gaia, disse à agência Lusa fonte da organização.

As mensagens de apoio dos dois dirigentes europeus, que não fazem parte da “família socialista europeia”, serão apresentadas em vídeo durante os trabalhos da Convenção, na parte da tarde.

Além do chefe de Estado francês e do primeiro-ministro grego, serão apresentadas também outras duas mensagens de apoio de dois socialistas: o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, e a húngara Zita Gurmai, presidente das Mulheres Socialistas Europeias.

As mensagens destes dirigentes não socialistas representam um sucesso da construção da Frente Progressista europeia que o primeiro-ministro António Costa se tem esforçado por levar a cabo”, comentou à Lusa fonte da direção do partido.

O partido de Tsipras, Syriza, é observador no grupo do Partido Socialista Europeu, ao passo que o partido En Marche de Emmanuel Macron tem relações próximas com grupo dos liberais ALDE (Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa).

Durante a Convenção o líder socialista António Costa anunciará o nome do cabeça de lista às eleições europeias, que tudo indica será o atual ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler