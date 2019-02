Jovem morto a tiro em zona de diversão noturna no Seixal

Um jovem com cerca de 23 anos foi morto a tiro na madrugada deste sábado junto a uma zona de diversão noturna na Amora, Seixal, segundo confirmou fonte oficial da direção nacional da PSP. O jovem terá sido mortalmente atingido na sequência de um tiroteio, uma informação que foi avançada pelo Correio da Manhã mas que o Observador não conseguiu confirmar junto de fontes oficiais.

A Direção Nacional da PSP adiantou ao Observador que o alerta do homicídio foi dado pelas 06h34. O corpo foi entretanto removido do local e a Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

Quanto aos suspeitos, segundo confirmou a mesma fonte, “ainda não foram intercetados” e continuam por isso em fuga.

À SIC, uma amiga da vítima garante que nada se passou dentro da discoteca. “É possível que tenha havido algum confronto mas não dentro da discoteca, porque estive com ele lá dentro e sei que aí nada se passou”, relata.

No local, segundo adiantou a Direção Nacional da PSP, estiveram 21 operacionais entre bombeiros e PSP do Seixal, e uma equipa da VMER do Hospital Garcia de Horta.

(Em atualização)

