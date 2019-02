Mercedes regressa aos “charutos” e com 1.600 cv

A Mercedes tem no AMG GT 4-Portas um dos seus mais recentes desportivos e com maior potencial, associando potência, uma vez que debita 640 cv, a espaço e conforto. Com o objectivo de fazer a vida negra a familiares desportivos como o Porsche Panamera, o AMG GT 63S 4-Portas oferece por um lado uma carroçaria com 5,05 metros de comprimento, um habitáculo optimizado para quatro adultos e a tradicional qualidade da AMG. Por outro lado, monta à frente o seu conhecido 4.0 V8 biturbo, mas aqui com 640 cv, associado a uma caixa automática de nove velocidades e tracção integral. Como resultado, o AMG GT 4-Portas é capaz de atingir 315 km/h e passar pelos 100 km/h ao fim de apenas 3,2 segundos.

Se o Mercedes AMG GT 63S 4-Portas impressiona, então o que dizer do 41’ Carbon Edition, o “charuto” construído pela Cigarette Racing, fabricante especializado em barcos de offshore e decorado como se fosse um GT 4-Portas, para usar na água. A embarcação foi revelada no salão náutico de Miami, que decorre entre 14 e 18 de Fevereiro, e baseia-se no GTR Reserve com 41 pés já à venda da Cigarette Racing.

Se pensa que o AMG GT 63S 4-Portas é potente, com 640 cv, então imagine como será o 41’ Carbon Edition, integralmente fabricado em fibra de carbono para ser mais leve, com exactamente 2,5 vezes mais potência. Os 1.600 cv são fornecidos por quatro motores Mercury fora de borda, de 400 cv cada, o que permite ao “charuto” atingir 133,5 km/h, o que não é muito sobre asfalto, mas é uma enormidade na água. A este regime, o Carbon Edition com 41 pés é capaz de transportar em segurança oito passageiros à velocidade máxima, o que pressupõe dar uns saltos consideráveis perante um mínimo de ondulação, para depois ser capaz de transportar 20 pessoas a uma velocidade mais recomendável, que permita manter o chumbo dos dentes no seu lugar.

Ainda que o novo 41’ Carbon Edition seja impressionante, não passa de um mero barquinho de pesca quando comparado com o Cigarette Racing 515 Project One. Produzido pelo mesmo fabricante especializado nesta classe de embarcações, mas mais comprido – com 51,5 pés, ou seja, 15,7 metros de bitola, mais 3,2 metros do que o Carbon Edition –, o 515 Project One surpreende especialmente pelos 3.100 cv que anuncia. Esta perfeita violência é extraída de dois motores Mercury V8, cada um com 9 litros de capacidade e 1.350 cv, o que dá um total de 2.700 cv. Isto com gasolina normal. Para atingir a potência máxima (3.100 cv) é necessário recorrer a gasolina de competição, capaz de suportar maior pressão dos turbos e atingir os tais 1.550 cv por unidade. O resultado são uns anunciados 225 km/h… sobre água.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler