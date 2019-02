Nervos, saudades, Filomena Cautela e Cristina Ferreira: como a internet viu o Festival da Canção

O Festival da Canção vive-se assim: ouvir as canções, ver as atuações e despejar online o que vai na alma do fã deste certame de cantigas. É um cozido à portuguesa com todos, e os resultados podem ser curioso. Por exemplo, houve quem usasse o Twitter para desabafar, para explicar a toda a gente que o mundo é um lugar difícil, complicado, e que por vezes não há solução:

Hoje estou a ter um dia tão mau, não me admirava nada se não passasse nenhuma das que gostei #festivaldacancao — Eurovision Thoughts (@ESC_Thoughts) February 16, 2019

Outros tentaram ter piada, com trocadilhos mais ou menos tecnológicos, ainda que poucas vezes resultem. Mas não faz mal:

Partimos o telemóvel a tentar ligar para o céu. #FestivalDaCanção pic.twitter.com/oXdEpVclff — Andreia Martins (@aandreiapm) February 16, 2019

Há sempre espaço para a política. E ficamos todos a pensar se o professor Aníbal vê o Festival da Canção:

agora entendo melhor as duas maiorias absolutas do Cavaco Silva #festivaldacanção — HC (@cabinense) February 16, 2019

Sobre Júlio Isidro, o senhor televisão, o senhor rádio, o senhor júri, Júri Isidro, o maior:

Sobre a roupa escolhida por Filipe Keil:

Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira foram as apresentadoras desta primeira semifinal, mas há muita gente com saudades de Filomena Cautela:

I'm sure our hosts are lovely but from now on I'll only think of most Portuguese TV hosts as 'Not Filomena'. #FestivaldaCancao pic.twitter.com/a7EqziiExV — Pif Paf Blog (@ESCPifPaf) February 16, 2019

Mas também há fãs de Sónia Araújo:

Entre as apreciações às canções, algumas foram rápidas e eficazes:

Outras foram mais intensas:

No geral, houve muitos nervos:

Nervos que também passaram pela prestação das apresentadoras, sobretudo quando Sónia e Tânia tentaram cantar aquele verso do “Não São o Único”:

Quanto às votações, Conan Osíris foi o protagonistas na luta de opiniões. Uns não aceitam que não tenha sido ela o mais votado pelo júri, depois de ter conquista o primeiro lugar nas escolhas do público:

Se Portugal quer ganhar a Eurovisão de novo, é com Conan Osiris! É muito bonito tudo o que se cantou há 55 anos atrás, mas estamos em 2019! #festivaldacançao #ConanOsiris #telemoveis #conanosiristelemoveis — Catia Martins (@LEMOSCATIA) February 16, 2019

Há quem faça comparações desafiantes:

Já levámos os Homens da Luta e agora não conseguíamos levar o Conan. Era o que faltava #FestivalDaCancao — Ruben Martins (@rubenlmartins) February 16, 2019

E outros que não jogam #teamConan:

Desculpem mas a música "Telemóveis" do Conan é um ultraje para quem se deu ao trabalho de escrever letras para o festival! #FestivalDaCanção — cáτxiα (@13catia13) February 16, 2019

Ainda assim, há sempre quem fica um pouco afastado da realidade:

Gostei de ver os dama #FestivalDaCanção — × bea × (@naotentendo) February 16, 2019

