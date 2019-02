Q4 e-tron. Audi apresenta SUV eléctrico e barato

Com o Audi e-tron em vias de chegar ao mercado nacional, com bateria de 95 kWh, autonomia de 417 km em WLTP, 4,9 metros de comprimento, 360 cv de potência (ou 408 cv durante alguns segundos) e um preço na casa dos 80 mil euros, a marca alemã prepara já um segundo eléctrico. Substancialmente mais barato do que e-tron e com autonomias superiores, o novo Q4 e-tron irá surgir já no início de Março, no Salão de Genebra, ainda que como protótipo, uma vez que chegará ao mercado apenas no início de 2021.

Um dos trunfos do novo modelo é recorrer à plataforma MEB, desenvolvida pela Volkswagen para o seu I.D. Neo, veículo agendado para o início de 2020, que depois irá servir para uma série de outros modelos do grupo, da Volkswagen à Audi, passando pela Seat, Cupra e Skoda. Fabricada exclusivamente em aço, para ser mais simples de construir e posteriormente de reparar, além de mais barata do que o alumínio, a MEB vai permitir que o Q4 e-tron surja com versões com apenas tracção atrás, mas igualmente com sistema 4×4, quando equipado com um segundo motor eléctrico montado no eixo dianteiro.

Quanto às baterias para o Q4 e-tron, o segredo ainda é total, sabendo-se contudo que a plataforma MEB permite montar várias capacidades de acumuladores, tendo a mais pequena 48 kWh e a maior 80 kWh, pelo menos para um veículo com a distância entre eixos do I.D. Neo. Neste modelo da Volkswagen, estes packs de baterias permitem antecipar autonomias entre 330 km e 550 km, de acordo com o WLTP.

