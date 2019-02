Rangel sobe ao palco para dar um “mimo”: Carlos Moedas é o mandatário nacional do PSD para as europeias

Não estava previsto que Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD às europeias, subisse ao palco no encerramento da convenção do Conselho Estratégico Nacional. Mas subiu para, nas palavras do speaker, fazer uma “curta declaração”. Nas palavras de Rangel, não seria curta, seria “curtíssima”. Na verdade, só queria fazer um anúncio, ou, noutras palavras, dar um “mimo” à plateia que este sábado se reuniu em Santa Maria da Feira. E foi assim que anunciou o comissário europeu Carlos Moedas como o mandatário nacional para as eleições europeias.

“Este mimo europeu é alguém que representa o mais moderno, jovem e cosmopolita que o PSD tem”, disse, anunciando então o nome do atual comissário europeu para a Ciência e Inovação.

Carlos Moedas, que agradeceu a Paulo Rangel descrevendo-o como alguém “muito especial” e que “faz a diferença” no Parlamento Europeu, disse estar muito “orgulhoso” com o papel que vai desempenhar enquanto mandatário nacional, e elogiou as características de Rui Rio que fazem dele alguém que “fala a verdade e que vive a política de maneira diferente”.

Pelo meio, contudo, Paulo Rangel não deixou de lançar mais uma alfinetada ao PS, que à mesma hora está em Vila Nova de Gaia reunido numa convenção europeia. “Aqui bem perto há quem também esteja a fazer anúncios: a dizer que há comboios fantasma e há vacas que voam”, disse, numa referência ao ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que vai ser o cabeça de lista do PS às europeias, e à ministra da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, que ficou célebre pelo episódio das “vacas que voam”, onde procurou dizer que o PS fazia o impossível.

O PSD não queria que a convenção do CEN fosse contaminada pelas europeias (e sobretudo pela disputa de lugares na lista), mas a campanha anda aí e Paulo Rangel não perdeu a oportunidade. “É bem caso para dizer que nós estamos aqui a trabalhar, e vivemos no mundo do CEN, eles estão a falar e vivem do mundo zen”.

