Sérgio Conceição e a titularidade de Wilson Manafá: “As coisas mudam porque eu acho, ponto”

Sérgio Conceição manteve este sábado um registo louvável: desde que está no comando técnico do FC Porto, os dragões reagiram sempre com uma vitória no jogo imediatamente a seguir a uma derrota. Após dois empates para o Campeonato, contra o V. Guimarães e o Moreirense, a derrota em Roma para a Liga dos Campeões confirmou a fase menos boa dos campeões nacionais e exigia uma resposta sólida e inequívoca contra o V. Setúbal. Os dragões venceram por 2-0 num jogo onde os sadinos não causaram quaisquer problemas e o FC Porto nunca jogou muito nem particularmente bem mas sempre o suficiente para segurar a liderança da tabela.

⚠️FC Porto chegou às 30 vitórias em 39 jogos [77% aproveitamento de triunfos]. ????????Sérgio Conceição precisou de menos um jogo em relação à época transacta para chegar aos 30 triunfos pelo FC Porto:

2018/19 30V em 39J

2017/18 30V em 40J [75% de aproveitamento de vitórias] pic.twitter.com/S8ILnsjXaA — playmakerstats (@playmaker_PT) February 16, 2019

O treinador do FC Porto precisou esta temporada de menos um jogo para chegar às 30 vitórias (em 39 partidas) e, após três jogos sempre a sofrer golos, os dragões conseguiram manter a baliza inviolável. Sem euforias, Sérgio Conceição explicou na flash interview que a equipa fez um “jogo positivo” e sublinhou a “mobilidade” dos elementos azuis e brancos. “Estes jogos são sempre complicados. O V. Setúbal fez 3 jogos com a nova equipa técnica e vieram aqui diferentes, em 4x3x3, condicionando o nosso corredor esquerdo, com linhas bastante baixas. Tivemos muita mobilidade. Numa bola parada podia acontecer algo que não queríamos por isso fomos sempre à procura do segundo golo. O Iker não fez uma defesa. Estivemos equilibrados defensivamente, prevendo uma ou outra transição. Foi um jogo positivo e ganhámos três pontos importantes”, defendeu o técnico português.

Face à forte capacidade de reação da equipa — tanto em campo, na recuperação de bola, como na mentalidade, após uma derrota –, Sérgio Conceição deu os parabéns aos jogadores e voltou a destacar um pormenor que tem repetido desde o início da temporada: em Portugal, o FC Porto é a equipa onde os jogadores que saltam do banco são mais eficazes, interventivos e decisivos. “O grupo é todo muito importante. Somos a equipa onde os jogadores que entram no decorrer do jogo normalmente fazem a diferença com golos e assistências. A reação à perda de bola tinha a ver com a boa dinâmica ofensiva e ocupação de espaços. Muita gente com mobilidade e disponibilidade. Os jogadores estão de parabéns”, afirmou o treinador, que durante o jogo aplaudiu diversas vezes Wilson Manafá, que este sábado se estreou enquanto titular no FC Porto.

????Três jogos depois o FC Porto volta a não sofrer golos. ⚠️Após quatro jogos os azuis e brancos regressam às vitórias [2-0] e o último triunfo sem golos sofridos tinha sido em casa frente ao Belenenses [3-0] ????????Iker Casillas está na 14.ª "clean sheet" de 30 jogos na temporada pic.twitter.com/WSEas0PUZI — playmakerstats (@playmaker_PT) February 16, 2019

O lateral de 24 anos, que chegou ao Dragão durante o mercado de inverno e serviu como uma espécie de contratação surpresa, já que ninguém estava à espera de que o FC Porto fosse contratar um jogador ao Portimonense, integrou o onze inicial de Sérgio Conceição pela primeira vez depois de já ter sido suplente utilizado contra o Belenenses SAD. Manafá, formado no Oliveira do Bairro e com passagem pelos juniores do Sporting, correspondeu à chamada e esteve sempre muito ativo durante a partida, seguro na defesa e ousado no ataque, com muitas subidas pelo corredor e vários cruzamentos à procura de Adrián e Soares. “É um jogador que veio do Portimonense, um jovem com muita qualidade e vem para ajudar. Cabe-me a mim metê-lo ou não a jogar, dependendo da estratégia e do momento. As coisas são feitas de forma ponderada e não é porque há meia dúzia de comentadores a achar o contrário que elas mudam. As coisas mudam porque eu acho, ponto”, defendeu Sérgio Conceição, afastando quaisquer perguntas ou dúvidas sobre a saída de Pepe do onze inicial e o regresso de Éder Militão ao eixo da defesa, ao lado de Felipe.

O treinador indicou ainda que ainda não conhece a gravidade da lesão de Danilo, que este sábado voltou a lesionar-se.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler