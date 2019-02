Telhado e vários andares de um edifício universitário em São Petersburgo cederam. Alunos soterrados já estão a salvo

O colapso do telhado e de vários andares de um edifício universitário em São Petersburgo terá soterrado 24 alunos este sábado. Segundo o The Independent, as autoridades ainda não sabem o que causou o desabamento numa das instituições de ensino mais relevantes da Rússia.

Vladimir Puchkov, o ministro da Defesa Civil e das Emergências, afirmou que, por agora, tudo indica que o incidente esteja relacionado com as obras de restauro que estavam a ser feitas no edifício. Não há qualquer registo de vítimas e, a estação televisiva RT, afirma que 85 pessoas foram evacuadas nos primeiros momentos do incidente. Neste momento, diz o mesmo órgão de comunicação estatal russo, todos os alunos já foram evacuados e não há mais ninguém encarcerado nos destroços — uma informação que é confirmada por Vladimir Vasylyev, o reitor da Universidade de São Petersburgo.

[Veja o momento em que a derrocada começou]

⚡️ Момент обрушения перекрытий в здании университета ИТМО попал на видео: https://t.co/Ab08iqkr5T pic.twitter.com/PuIw4IgUCp — 78 | НОВОСТИ (@good78news) February 16, 2019

