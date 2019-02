Terramar? Cupra revela SUV coupé a 22 de Fevereiro

A Cupra, a marca desportiva da Seat, continua a ganhar corpo, e depois de apresentar inicialmente o Cupra Ateca, um SUV com raça, motor de 300 cv e tracção integral, prepara-se para adicionar à gama outro SUV, mas desta vez com forma de coupé. A revelação das primeiras fotos do modelo está prevista para 22 de Fevereiro, com a marca a aproveitar para permitir uma espreitadela à traseira, através deste teaser.

Apresentado muito provavelmente ainda apenas como um protótipo, o modelo que se deverá chamar Terramar “é uma síntese do que representa a marca Cupra, modelos únicos com um estilo atraente e escultural”, nas palavras do seu CEO, Wayne Griffiths. Numa época em que os SUV dominam o mercado, ou pelo menos as preferências dos compradores, fazê-los evoluir para modelos mais dinâmicos e desportivos, sem comprometer a sua imagem de veículos altos e robustos, é um dos caminhos possíveis, pelo que não espanta a opção da Cupra em avançar para um SUV coupé.

Além do Terramar (será?), a Cupra projecta lançar mais seis outros modelos, uns próprios e outros derivados de modelos Seat, mas vincadamente mais desportivos e com potência e estética a condizer.

