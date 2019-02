A militar (e mãe), a radiologista, a costureira, a médica, duas profissionais: quem são as 14 vice-campeãs europeias

Assim como acontecia há alguns anos com o setor masculino (alguns ainda muitos, até haver uma maior profissionalização da atual Liga SportZone), também o futsal feminino tem vindo a dar nos últimos tempos os primeiros passos mais seguros para um maior e mais sustentado crescimento em termos nacionais e europeus, sendo esta final do Campeonato da Europa em Gondomar uma espécie de símbolo da viragem pretendida pelos responsáveis federativos face ao investimento que tem sido feito, um pouco à semelhança do que aconteceu com o futebol feminino com os resultados que estão agora à vista.

O reflexo da atual realidade é o número de jogadoras profissionais da modalidades: duas em 14. Taninha, que começou a dar nas vistas pelo Leões de Porto Salvo, passou dois anos pelo Sporting e rumou a Itália, onde joga na Lazio por onde já passou há uns anos Ana Catarina; Jenny, que brilhou na Quinta dos Lombos, teve uma passagem pelos italianos do Pescara mas encontra-se agora nos espanhóis do Burela. De resto, podemos encontrar estudantes, médicas, radiologistas, optometristas, empresárias, designers de bordados e funcionárias do ramo da hotelaria ou da indústria do calçado. Um pouco de tudo com esse ponto em comum: terem integrado a Seleção Nacional num momento histórico de viragem para a modalidade.

Mas não é esse “pormenor” nem a derrota na final do Europeu com a Espanha que retiram brilho a uma equipa que conta com a melhor guarda-redes do mundo (Ana Catarina, a estudante de Finanças Empresariais que gostava de um dia ser corretora da Bolsa) e uma das maiores promessas da modalidades (Fifó), que se destacou nos Jogos Olímpicos da Juventude e que teve a sua primeira internacionalização A com apenas 16 anos. Antes pelo contrário. Ambas jogam no Benfica, clube mais representado da convocatória (seis) que tem várias atletas que começaram na Luz a dar os primeiros passos na modalidade antes de chegarem à principal formação dos encarnados com um sucesso em termos de conquistas coletivas bem patente. Mas também há, além das duas “estrangeiras”, representantes de Novasemente, Vermoim, Sporting, Santa Luzia e Valverde.

Ana Catarina

Idade: 26 anos (Vila Franca de Xira)

Clube: Benfica

Posição: Guarda-redes

Anteriores clubes: Benfica e Lazio (Itália)

Títulos: 2 Campeonatos, 1 Taça Nacional, 4 Taças de Portugal e 2 Supertaças

Profissão: Estudante de Finanças Empresariais

Curiosidade: Já passou por Itália, tem João Benedito como referência e soube que tinha sido eleita a melhor do mundo quando estava… no bingo

Tânia Sousa (Taninha)

Idade: 25 anos (Cascais)

Clube: Lazio (Itália)

Posição: Ala

Anteriores clubes: Carnide, Leões de Porto Salvo, Sporting e Lazio (Itália)

Títulos: –

Profissão: Profissional de futsal

Curiosidade: começou a jogar federada com nove anos numa equipa masculina e também passou pelo futebol de 11

Inês Fernandes

Idade: 29 anos (Lyon, França)

Clube: Benfica

Posição: Universal/fixo

Anteriores clubes: Novos Talentos e Benfica

Títulos: 2 Campeonatos, 1 Taça Nacional, 4 Taças de Portugal e 4 Supertaças

Profissão: Médica

Curiosidade: num dérbi com o Sporting, foi a primeira a auxiliar uma adversária que caiu lesionada (Débora Queiroz)

Carla Vanessa

Idade: 28 anos (Vila do Conde)

Clube: Santa Luzia

Posição: Ala/pivô

Anteriores clubes: Vermoim, Lazio, Vermoim e Santa Luzia

Títulos: 1 Campeonato

Profissão: Costureira

Curiosidade: tem por hábito descansar à tarde porque termina os treinos perto das 23h e acorda às 5h para ir para a empresa têxtil onde trabalha

Ana Sofia (Fifó)

Idade: 18 anos (Lisboa)

Clube: Benfica

Posição: Ala

Anteriores clubes: Benfica

Títulos: 2 Campeonatos, 3 Taças de Portugal e 2 Supertaças

Profissão: Estudante Gestão Desportiva

Curiosidade: bateu o registo de Ricardinho como a mais nova internacional A de sempre no futsal

Cátia Morgado

Idade: 29 anos (Guarda)

Clube: Sporting

Posição: Ala

Anteriores clubes: Sabugal, Guarda 2000, Fundão, Estação, Novasemente, Avintenses e Sporting

Títulos: –

Profissão: Optometrista

Ana Azevedo

Idade: 32 anos (Vila Nova de Famalicão)

Clube: Vermoim

Posição: Universal

Anteriores clubes: ADERM e Vermoim

Títulos: 1 Campeonato

Profissão: Empresária (CEO em duas empresas de cosmética)

Curiosidade: já recebeu propostas do estrangeiro (Itália) mas manteve-se sempre fiel como “capitã do clube da terrinha”

Janice Silva

Idade: 21 anos

Clube: Benfica

Posição: Ala/pivô

Anteriores clubes: Benfica

Títulos: 2 Campeonatos, 3 Taças de Portugal e 3 Supertaças

Profissão: Estudante

Curiosidade: teve uma finta “à Ricardinho” num jogo com a Espanha no início do ano que se tornou viral e correu mundo

Daniela Ferreira (Pisko)

Idade: 29 anos (Vila das Aves)

Clube: Novasemente

Posição: Ala

Anteriores clubes: Avintenses e Novasemente

Títulos: 1 Campeonato

Profissão: Radiologista

Curiosidade: já esteve nomeada em 2016 para o prémio de melhor jogadora do mundo (nesse ano com Ana Azevedo)

Sara Ferreira

Idade: 26 anos

Clube: Benfica

Posição: Ala

Anteriores clubes: Benfica

Títulos: 2 Campeonatos, 1 Taça Nacional, 4 Taças de Portugal e 4 Supertaças

Profissão: Funcionária hotelaria

Curiosidade: começou a jogar por influência da mãe e primeiro aventurou-se no futebol

Lídia Moreira

Idade: 23 anos (Lisboa)

Clube: Novasemente

Posição: Fixo/ala

Anteriores clubes: Leões de Porto Salvo e Novasemente

Títulos: 1 Taça de Honra de Lisboa

Profissão: Operária indústria do calçado

Natalina Silva (Naty)

Idade: 31 anos (Caracas, Venezuela)

Clube: Quinta dos Lombos

Posição: Guarda-redes

Anteriores clubes: Portugal C. Recreio, Quinta dos Lombos, Sporting e Quinta dos Lombos

Títulos: 1 Taça Nacional e 1 Taça de Portugal

Profissão: Designer de bordados

Rute Duarte

Idade: 34 anos (Covilhã)

Clube: Valverde

Posição: Ala/pivô

Anteriores clubes: Estrela do Zêzere, Fundão, Estação e Valverde

Títulos: –

Profissão: Militar da GNR

Curiosidade: é a única mãe entre as 14 convocadas e chegou a interromper a carreira entre 2011 e 2015

Jennifer Rodrigues (Jenny)

Idade: 26 anos

Clube: Burela (Espanha)

Posição: Ala/fixo

Anteriores clubes: Del Negro, Quinta dos Lombos, Sporting, Pescara (Itália) e Burela (Espanha)

Títulos: 1 Taça Nacional e 1 Taça de Portugal

Profissão: Profissional de futsal

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler