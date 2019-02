Audi e Mercedes dizem que esgotaram e-tron e EQC

A Audi informou que já recebeu 20.000 encomendas para o seu SUV eléctrico e-tron, sendo que se desconhece o volume da produção instalada para o modelo, enquanto a Mercedes fala igualmente do esgotar da produção do SUV eléctrico EQC prevista para o primeiro ano de fabricação, isto sem avançar com a capacidade instalada de produção.

Qualquer um dos modelos aparenta uma qualidade de construção cuidada e acima da média, como é tradicional encontrar nos veículos que envergam os respectivos emblemas. O problema reside na autonomia, onde ambos estão bastante abaixo das expectativas, anunciando valores em torno dos 400 km, segundo o método WLTP, abaixo pois do Jaguar I-Pace e a anos-luz dos Tesla equivalentes.

De acordo com Bram Schot, o CEO da Audi, o e-tron já recebeu mais de 20.000 encomendas, não se conhecendo se este valor significa a produção prevista para o ano, o que não deixa de ser relevante quando o próprio Schot afirmou numa entrevista que o e-tron necessitava de atingir 600.000 exemplares para fazer break even, o que a este ritmo representa cerca de 30 anos de produção…

A Mercedes, pelo seu lado, viu Dieter Zetsche afirmar que a produção do EQC estava esgotada para o primeiro ano de produção – que vai arrancar apenas em meado do ano –, sem contudo revelar quantos carros pensa fabricar anualmente. Admite, porém, que não deverá conseguir satisfazer a procura em 2019 e, muito menos, em 2020. Resta saber se esta procura será suficiente para que ambas as marcas cumpram os objectivos de emissões de CO 2 previstos para 2020, conseguindo assim evitar pesadas coimas.

