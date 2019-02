Casa de Boateng foi assaltada enquanto o jogador estava a jogar pelo Barcelona

Foi um jogo amargo para Kevin-Prince Boateng. O jogador do FC Barcelona voltou a ser titular depois de cinco jogos em que não saiu do banco de suplentes. Mereceu a confiança de Ernesto Valverde e saiu de Camp Nou com uma vitória por 1-0 no bolso.O suficiente para que o jogador que esteve para assinar pelo Sporting no verão de 2015 chegasse tranquilo e satisfeito a casa. Mas o regresso foi desagradável. À chegada, deparou-se com um cenário devastador: tinha sido assaltado. Entre jóias e dinheiro ‘vivo’, os assaltantes conseguiram levar um total de cerca de 400 mil euros.

A notícia foi avançada na manhã deste domingo pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Boateng, de 31 anos, chegou ao FC Barcelona no mercado de inverno depois de ter passado por uma fase mais negativa na carreira. Este sábado vestiu a camisola blaugrana pela segunda vez. A estreia aconteceu no dia 23 de janeiro no jogo contra o Sevilha, para a Taça do Rei. Desde então, não mais tinha sido utilizado.

Ao longo da carreira, Kevin-Prince Boateng, irmão Jerôme Boateng, que joga no Bayern Munique, esteve envolvido em diversas polémicas. A sua namorada chegou a tentar explicar a razão para as sucessivas lesões do jogador. Mas a justificação não foi bem acolhida: “a razão pela qual está sempre lesionado é porque temos sexo entre sete e dez vezes por semana”, disse.

Tido como um jogador temperamental e agressivo, escolheu representar a seleção do Gana enquanto o irmão optou por representar a Alemanha. Em 2014, foi expulso da seleção por ter insultado o selecionador.

