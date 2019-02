Informar é uma missão “quase impossível” na Líbia

Informar tornou-se “uma missão quase impossível” na Líbia, onde a “hostilidade contra os média e os jornalistas atingiu o limite”, lamentou hoje a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF).

A ONG descreve um “estado inquietante para a liberdade de informação”, no dia do oitavo aniversário da revolta que pôs fim ao regime autoritário de Mouammar Kadhafi no país, capturado e morto oito meses mais tarde.

“A situação da liberdade de informação é dramática”, denunciou a RSF num comunicado que é coassinado com o centro líbio para a liberdade de imprensa (LCFP).

Pelo menos 19 jornalistas foram mortos desde 2011, segundo o texto. O último, Mohamed Ben Khalifa, era colaborador da agência Associated Press (AP), e foi morto a 19 janeiro quando fazia a cobertura dos confrontos entre milícias em Tripoli, recordam as duas organizações.

A Repórteres Sem Fronteiras faz referência a “muitos casos de desaparecimentos, raptos e de tortura” este ano e denunciou “a impunidade total” de que gozam os autores destas ações contra os jornalistas e os média.

Hoje, duas autoridades disputam o poder na Líbia, um país rico em petróleo: O Governo de União Nacional (GNA), estabelecido no fim de 2015 por um acordo que teve a chancela da ONU, e baseado em Tripoli, enquanto uma autoridade rival se instalou no este do país, controlada pela Armada Nacional Líbia (ANL) autoproclamada pelo marchal Khalifa Haftar.

O país é igualmente devastado pelas lutas de influência entre as numerosas milícias e tribos para controlar os recursos da Líbia.

“Informar tornou-se uma missão quase impossível, face à diversidade de autoridades e de milícias”, a oeste e este da Líbia “a procurarem silenciar jornalistas”, refere a RSF.

A ONG denuncia também os obstáculos administrativos e as “demoras intermináveis” para obter e renovar vistos ou acreditações, o que constitui outro entrave ao trabalho dos jornalistas.

A Líbia figura em 162º lugar numa lista de 180 países classificados em 2018 sobre o nível de implementação da liberdade de imprensa pela RSF.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler