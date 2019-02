Morreu Frederico Rosa, antigo internacional que foi bicampeão pelo Benfica e esteve oito anos no Boavista

Morreu Frederico Rosa, ex-central português que foi internacional e esteve no Mundial de 1986, tendo feito sobretudo carreira no Benfica e no Boavista, entre passagens também por CUF, Barreirense, V. Guimarães, E. Amadora e Leixões. Tinha 61 anos.

Nascido a 6 de abril de 1957, o jogador fez a sua formação na CUF, onde se estreou aos 18 anos como sénior na temporada de 1975/76, tendo realizado um total de 15 jogos numa época que terminou com a descida à Segunda Divisão. Manteve-se na equipa por mais duas épocas, então no escalão secundário, tendo depois assinado pelo Barreirense, onde foi um dos principais destaques a par de Carlos Manuel (que também tinha estado na CUF) num plantel treinado pela antiga glória do Benfica José Augusto e com outros nomes consagrados como o guarda-redes Jorge Martins ou os médios e avançados Pavão, Araújo e Praia, que chegaram em momentos diferentes a passar pelo plantel principal dos encarnados.

