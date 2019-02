Rangel perde avião e já não vai estar com Guaidó

O eurodeputado Paulo Rangel perdeu o avião para a Venezuela e já não vai conseguir estar presente nos contactos com o auto-proclamado Presidente Interino da Venezuela, Juan Guaidó, e com a comunidade portuguesa no país. O cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias de maio foi prejudicado pelo elevado tráfego aéreo que se registou este domingo na cidade de Madrid, onde ia estabelecer a ligação aérea para Caracas.

O anúncio foi feito pelo próprio na sua conta oficial de Twitter. “Desolado! Congestão de tráfego aéreo em Madrid atrasa o voo e faz com que perca a ligação a Caracas. [Os] colegas partiram a tempo”, lamenta-se. As alternativas disponíveis, informa ainda Paulo Rangel, não permitem que chegue a tempo de estar presente no encontro com Guaidó. “Próximo voo só terça, quando os contactos com Guaidó e com a comunidade lusa tiverem terminado”, lê-se ainda no tweet.

Desolado! congestão de tráfego aéreo em Madrid atrasa o voo e faz com que perca a ligação a Caracas. Colegas partiram em tempo. Próximo voo só terça, quando os contactos com Guaidó e comunidade lusa terão terminado. pic.twitter.com/1uo2tAZ5Gf — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) February 17, 2019

Paulo Rangel esteve este sábado em Santa Maria da Feira para participar na primeira convenção do Conselho Estratégico Nacional do PSD, onde anunciou que o mandatário do partido para as eleições europeias vai ser o comissário europeu Carlos Moedas.

