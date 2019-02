Real Madrid perde em casa com Girona e fica a nove pontos do FC Barcelona

O Real Madrid deu este domingo um gigantesco passo atrás na corrida pelo título da Liga espanhola de futebol, ao perder em casa com o Girona por 2-1, na 24.ª jornada, ficando assim a nove pontos do FC Barcelona.

A formação merengue, que somava cinco triunfos consecutivos na prova e tinha triunfado em sete dos últimos oito jogos oficiais, com um empate em Nou Camp pelo meio, chegou ao intervalo a ganhar, graças a um tento do brasileiro Casemiro, aos 25 minutos, de cabeça, após um canto.

Os merengues terão pensado que o mais difícil estava feito, frente a um conjunto que somava 13 jogos sem ganhar (cinco empates e oito derrotas) em todas as provas, e pagaram isso bem caro, numa segunda parte completamente dominada pelos forasteiros.

Lozano e Alex Garcia fizeram as primeiras ameaças, aos 59 minutos, e, aos 65, o uruguaio Christian Stuani empatou mesmo, de grande penalidade, a castigar uma defesa com a mão do central Sergio Ramos, que viu o cartão amarelo.

O golo não acordou os merengues e deu ainda mais alento aos catalães, com Cristian Portu a atirar uma ‘bomba’ ao poste esquerdo, aos 71 minutos, e a selar mesmo a reviravolta, aos 75, de cabeça, depois de Courtois deter um remate de Lozano.

Na parte final, o Real Madrid tentou tudo para evitar, pelo menos, a derrota, mas não teve pontaria e acabou reduzido a 10 unidades, após mais uma expulsão de Sérgio Ramos, só mais uma para o longo historial do ‘capitão’ dos madrilenos.

Os merengues, que nas duas últimas rondas tinham recuperado quatro pontos ao Barça, perderam, assim, três pontos e voltaram a cair para o terceiro posto, a dois do Atlético de Madrid e, mais preocupante, a nove do líder campeão FC Barcelona.

Por seu lado, e após quatro derrotas consecutivas e 10 jogos sem ganhar (quatro empates e seis derrotas) na prova, o Girona conseguiu, finalmente, voltar aos triunfos, saltando, provisoriamente, para o 15.ª lugar, com 27 pontos.

No sábado, o FC Barcelona venceu em casa o Valladolid por 1-0, graças a um penálti convertido pelo argentino Lionel Messi, aos 43 minutos, e o Atlético de Madrid venceu fora o Rayo Vallecano por 1-0, com um tento do francês Antoine Griezmann, aos 74.

