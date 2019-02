A saga continua: Facebook acusado de ser um “gangster digital” em novo relatório

O comité de Cultura, Digital, Média e Desporto do Reino Unido acusou o Facebook de ter falhado na proteção da privacidade dos utilizadores, num relatório divulgado esta segunda-feira. Damian Collins, presidente do Comité, disse no relatório que ”as grandes empresas”, como o Facebook, ”estão a falhar no dever de proteger os utilizadores de conteúdo nocivo e os seus direitos de privacidade”. Por isso, é preciso que ”adiram a um código de conduta escrito pelo Parlamento”, reforça Collins.

Em causa está o facto de o Facebook ter comprado o WhatsApp e o Instagram e estar a divulgar os dados de milhões de utilizadores das três plataformas juntas. “Não deveria ser permitido que empresas como o Facebook se comportem como ‘gangsters digitais’ no mundo da Internet”, afirma o relatório.

Mark Zuckerberg chegou mesmo a prometer que ia substituir as configurações de privacidade dos utilizadores e cobrar preços mais altos à publicidade para evitar propaganda política, como aconteceu com as eleições de Donald Trump, em 2016. Mas o Comité acusa o cofundador e presidente do Facebook de ”desprezar o Parlamento por se recusar a dar provas e, em vez disso, enviar funcionários incapazes de responder às perguntas”.

Facebook já respondeu às acusações

O Facebook respondeu às acusações do Comité, afirmando que não violou as leis de proteção de dados ou da concorrência. A responsável da empresa pelas políticas públicas do Reino Unido, Karim Palant, declarou que a rede social também está preocupada com a propagação de ”notícias falsas” e, portanto, ”apoia a legislação da privacidade” e está aberta a negociações.

A empresa garante ainda que ”aumentou o tamanho da equipa que trabalha na proteção dos utilizadores para 30 mil trabalhadores e investiu em inteligência artificial e tecnologias que ajudam a prevenir este tipo de abuso”.

*Em atualização

