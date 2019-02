Cristiano Ronaldo abre novo hotel em 2020. E este é em Marraquexe

A data não é certa, mas as portas do já anunciado hotel de Cristiano Ronaldo vão abrir em 2020, em Marraquexe, Marrocos, em mais uma parceria com o Grupo Pestana, segundo avança o Jornal de Notícias, na edição desta segunda-feira (ainda sem link disponível).

O hotel Pestana CR7 Marrakech terá 174 quartos, dois restaurantes, um spa e um centro de negócios. Quanto ao lugar que o vai acolher, situar-se-á relativamente perto do aeroporto, numa zona nova da cidade de Marraquexe, cujo nome é M Avenue. Escusado será dizer que a decoração contará com apontamentos relativos ao futebol.

Pestana CR7 Lifestyle Hotel by Cristiano Ronaldo on M Avenue in #Marrakech will be the place to relax, chill, work, play, drink and eat. pic.twitter.com/mO1SH0i5Ua

— M Avenue Marrakech (@M_Avenue_) September 5, 2018