Delegação do Parlamento Europeu que ia visitar Juan Guaidó expulsa da Venezuela

Um grupo de eurodeputados que chegou este domingo à tarde à Venezuela foi impedido de entrar no país pelas autoridades venezuelanas.

A delegação do Parlamento Europeu, que viajou até ao país a convite da Assembleia Nacional para visitar o autoproclamado presidente interino, foi obrigada a apanhar um voo de regresso a Madrid.

De acordo com um vídeo gravado e difundido no Twitter, o eurodeputado espanhol Esteban González Pons denunciou que as autoridades venezuelanas confiscaram todos os passaportes e expulsaram os eurodeputados do país.

La expulsión de Venezuela de los eurodiputados que iban a reunirse con @jguaido es una afrenta del sátrapa Maduro para que nadie vea el sufrimiento de los venezolanos.España debe liderar las iniciativas que pongan fin a la represión y miseria provocada por el sanguinario dictador pic.twitter.com/ps9ZkXNc6S — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 18, 2019

Esteban González Pons, porta-voz do Partido Popular espanhol, explicou que não lhes foi comunicada a razão da expulsão, e pediu uma “Venezuela livre”.

Também o deputado opositor venezuelano Francisco Sucre denunciou no Twitter o sucedido. “Queremos alertar a opinião pública nacional e internacional que o regime usurpador de Nicolás Maduro acaba de proibir a entrada na Venezuela de uma delegação de eurodeputados (…)”.

Queremos alertar a la Opinión Pública nacional e internacional que el régimen usurpador de @NicolasMaduro acaba de prohibirle la entrada a #Venezuela a una delegación de Eurodiputados que venían a atender una invitación de la @AsambleaVE y su presidente @jguaido — Francisco Sucre (@fcosucre) February 18, 2019

Paulo Rangel, vice-presidente do PPE só não viu o seu passaporte ser confiscado porque perdeu o voo em Madrid e assim não conseguiu integrar a comitiva. De qualquer forma o português não perdeu tempo em divulgar no Twitter a situação “inaceitável”.

É inaceitável confiscar os passaportes de cidadãos que querem visitar as autoridades legítimas da Venezuela e, além do mais, estão dispostos a falar com todas as partes. — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) February 18, 2019

O eurodeputado escreveu ainda que “a Venezuela mais do que nunca precisa de mudança”.

A Venezuela mais do que nunca precisa de mudança. O povo sofre miséria e repressão. Maduro expulsa os deputados europeus que apenas queriam expressar solidariedade e promover o diálogo com vista a eleições presidenciais livres e justas. — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) February 18, 2019

Entretanto, Juan Guaidó já reagiu à expulsão dos eurodeputados pelas autoridades venezuelanas. Também no Twitter, o autoproclamado Presidente interino falou numa decisão tomada por um “regime isolado e irracional”.

Na sua conta oficial daquela rede social, Guaidó escreveu ainda: “Exerçamos toda a pressão necessária para pôr fim a esta usurpação. Vamos continuar!”

A visita da delegação do Partido Popular Europeu (PPE) tinha duração prevista até terça-feira. Na agenda, além dos encontros com as comunidades estrangeiras e com Juan Guaidó, estavam também reuniões com todos os grupos parlamentares com representação na Assembleia Nacional da Venezuela.

