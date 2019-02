Filipe Santos bate recorde do Mundo, Europeu e Nacional em natação adaptada

Ao todo, são três recordes. O atleta Filipe Santos conquistou o recorde do Mundo, Europeu e Nacional da Classe SM21 – Síndrome de Down, na prova dos 25 metros mariposa, no último fim-de-semana. O Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada decorreu nas piscinas municipais da Guarda. Na prova, participaram 132 nadadores, de um total de 22 clubes nacionais.

Ao terminar a prova em 15,59 segundos, o nadador algarvio de 30 anos bateu o anterior recorde do sul-africano Pietie Bell, que terminara a prova em 15,75 segundos a 30 de novembro de 2008.

Filipe Santos já era recordista mundial dos 25 livres, com 14,15 segundos. Segundo o treinador do atleta, Paulo Sousa, citado pela Federação Portuguesa de Natação, mariposa é o estilo que Filipe Santos “gosta mais de nadar”, sendo que o grande objetivo desta época para o atleta é o campeonato da Europa, que acontece em setembro na Sardenha.

