Grupo chinês HNA reforça posição na TAP

O grupo chinês Hainan Airlines (HNA) tem há uma semana uma participação indireta de 9% na TAP, depois de reforçar para 20% a sua posição na Atlantic Gateway — a holding que detém 45% da TAP, noticia o Jornal de Negócios na sua edição desta segunda-feira. O reforço tinha sido acordado contratualmente com Humberto Pedrosa e David Neeleman e já estava previsto desde 2017. Até aqui, a HNA detinha 12% da Atlantic Gateway, depois de um outro reforço efetuado há pouco mais de um ano, recorda o Público.

Ao Público, o empresário português Humberto Pedrosa explicou que este reforço “estava previsto desde o início” da entrada da HNA no capital da Atlantic Gateway “para assim poder consolidar nas suas contas”. “Esta era a última fatia que faltava concretizar contratualmente”, acrescentou.

A HNA começou por comprar parte do consórcio que detém 45% da TAP, e que pertencia a Pedrosa e Neeleman, ainda em 2017, na sequência da privatização da TAP feita pelo anterior Governo PSD/CDS — e alterada já por António Costa, que quis garantir 50% da TAP nas mãos do Estado, com os outros 5% a serem detidos por alguns trabalhadores na sequência da OPV (Oferta Pública de Venda).

O Jornal de Negócios explica que o grupo chinês está a atravessar dificuldades financeiras e uma crise de liquidez que, no último ano, o levou a vender mais de 15 mil milhões de euros em ativos. Segundo o Financial Times este domingo, após uma vaga de aquisições no estrangeiro que bateu os 40 mil milhões de dólares, com forte recurso a empréstimos bancários, a HNA tem tentado ao longo do último ano evitar que as dívidas de cerca de 100 mil milhões de dólares que acumulou engulam o grupo. Num futuro próximo, a HNA poderá optar por renegociar a sua posição na Atlantic Gateway — sendo que Pedrosa e Neeleman terão direito de preferência sobre a compra. Ainda assim este é um negócio pouco representativo no universo do grupo chinês.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler