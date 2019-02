João Sousa e Pedro Sousa sobem uma posição no ranking mundial de ténis

Os portugueses João Sousa e Pedro Sousa subiram esta segunda-feira uma posição no ranking mundial de ténis, para os 40.º e 99.º lugares, respetivamente, numa hierarquia liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

Depois de ter chegado à segunda ronda do torneio de Buenos Aires, João Sousa reentrou no top 40 de singulares — é 33.º em pares –, enquanto Pedro Sousa, que na semana passada se tornou no sexto português entre os 100 primeiros, subiu uma posição e ocupa o melhor lugar de sempre (99.º).

João Domingues desceu dois lugares, para o 216.º, Gastão Elias teve uma queda mais acentuada, para o 262.º posto, enquanto Gonçalo Oliveira permanece na 290.ª posição.

O topo do ranking permanece praticamente inalterado, com Djokovic no primeiro lugar, à frente do espanhol Rafael Nadal e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Entre os 10 primeiros registou-se a descida do suíço Roger Federer para o sétimo lugar, por troca com o japonês Kei Nishikori, que chegou às meias-finais do torneio de Roterdão. O vencedor do torneio holandês, o francês Gaël Monfils, que vai estar na edição 2019 do Estoril Open, subiu ao 23.º lugar.

No cimo do ranking feminino registaram-se mais alterações, apesar de a japonesa Naomi Osaka continuar no primeiro posto, agora à frente da romena Simona Halep, finalista no Qatar, e da norte-americana Sloane Stephens, segunda e terceira classificadas, enquanto a checa Petra Kvitova caiu para o quarto lugar.

