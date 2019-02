Kim Jong-un realiza visita ao Vietname antes da cimeira com Trump

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegará ao Vietname na próxima segunda-feira para uma visita de Estado de dois dias, em antecipação da cimeira que irá realizar nesse país com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com fontes governamentais vietnamitas, citadas pela agência de notícias Efe, Kim vai reunir-se no dia 25 de fevereiro com o Presidente do Vietname e secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, no palácio presidencial de Hanói.

A realizar-se, será a primeira visita de um líder norte-coreano ao Vietname desde a reunificação do país, em 1975.

Todas as reuniões previstas com funcionários vietnamitas terão lugar no primeiro dia, enquanto o segundo dia será dedicado a “atividades ao ar livre”, incluindo uma possível visita à fábrica da empresa de tecnologia sul-coreana Samsung, de acordo com as mesmas fontes.

Os contactos entre o Vietname e a Coreia do Norte multiplicaram-se nos últimos meses, o que é interpretado como um possível interesse de Pyongyang em explorar o modelo de abertura económica empreendido pelo Vietname nas últimas três décadas.

Após a visita, Kim e Trump realizarão a sua segunda cimeira nos dias 27 e 28 de fevereiro na capital vietnamita, depois de se terem encontrado pela primeira vez em Singapura, no dia 12 de junho do ano passado.

Espera-se que esta nova reunião sirva para desbloquear o diálogo sobre o abandono do arsenal nuclear pelo regime norte-coreano, que conheceu poucos progressos desde a primeira reunião entre os dois líderes.

