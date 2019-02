México vai converter ilha-prisão num centro educativo e cultural

A prisão existente numa das ilhas do arquipélago Islas Marías, no México, vai ser convertida num centro educativo e cultural, anunciou esta segunda-feira o Presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador.

Aquele estabelecimento prisional foi construído em 1905 e atravessou o século XX com sucessivas histórias de brutalidade e de detenções políticas, sendo agora encerrado, por decreto presidencial, para dar lugar ao centro cultural Muros de Água Jose Revueltas, adotando o nome do escritor e ativista político e do romance que escreveu quando esteve lá preso.

Dos cerca de 600 reclusos “de baixa perigosidade” que ainda permanecem naquela prisão, 200 serão libertados e os restantes serão transferidos para outros estabelecimentos.

“Estes modelos de punição devem desaparecer. Não esqueçamos que um dos dirigentes mais importantes do nosso tempo, Nelson Mandela, esteve 27 anos preso e na maior parte do tempo foi recluso numa ilha”, afirmou o Presidente mexicano numa conferência de imprensa.

Segundo Andres Manuel Lopez Obrador, o objetivo é que a ilha seja desfrutada no futuro por crianças e jovens, com um centro cultural vocacionado para o “conhecimento sobre o meio ambiente e a natureza”.

Esta é a única ilha-prisão ainda em funcionamento no continente americano, depois de o Panamá ter encerrado o complexo penal da ilha Coiba em 2004.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler