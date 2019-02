Morreu George Mendonsa, o marinheiro filho de portugueses que protagonizou a fotografia icónica em Times Square

George Mendonsa, o marinheiro que protagonizou a famosa fotografia onde surge a beijar uma enfermeira em Times Square, Nova Iorque, morreu este domingo aos 95 anos. Segundo as informações fornecidas pela filha do marinheiro ao Providence Journal, Mendonsa caiu num centro de dia em Middletown, onde vivia com a sua mulher, tendo de seguida uma paragem cardíaca.

A fotografia a preto e branco que tornou famoso o antigo marinheiro foi tirada a 14 de agosto de 1945 por Alfred Eisenstaedt, no fim da II Guerra Mundial, anunciada com a rendição do Japão. Nesse momento, Mendonsa agarra uma enfermeira pela cintura e beija-a em plena Times Square. A imagem foi publicada na revista “Life” e correu meio mundo, tornando-se numa das fotografias mais icónicas do século XX. No entanto, a fotografia não se livrou de algumas polémicas: com o passar dos anos foram surgindo várias questões relacionadas com a identidade dos seus protagonistas (Mendonsa sempre garantiu que era o marinheiro da fotografia) e até mesmo acusações de assédio sexual.

Passages: George Mendonsa, of Middletown, kissing sailor in iconic WWII photohttps://t.co/g3iaHkcxZX pic.twitter.com/EGN5dsJIps — Providence Journal (@projo) February 18, 2019

Desde que a fotografia foi publicada em 1980, imensos pares identificaram-se como os protagonistas da imagem — 11 homens e três mulheres. Contudo, uma investigação de uma professora de história, Lawrence Verrie, apontou o filho de emigrantes portugueses George Mendonsa e a austríaca Greta Friedman, que morreu em 2016, como o casal mais provável. A história é narrada no livro “The Kissing Sailor” (em português, “O Beijo do Marinheiro”) publicado em 2012.

Os dois protagonistas da história não se conheciam no momento do beijo. Greta era uma assistente de um dentista que foi a Times Square para confirmar as notícias do fim da guerra e Mendonsa era um marinheiro de uma família de pescadores portugueses que estava num encontro com Rita Petrie — aquela que, mais tarde, viria a ser a sua esposa e que surge atrás do casal na imagem. Terá sido Mendonsa que, do nada, agarrou na enfermeira e deu-lhe um beijo, arrebatado pela alegria com a vitória dos EUA.

Foi, aliás, por causa disso que a fotografia também se tornou polémica devido a algumas acusações de assédio sexual. “Aquele homem chegou, agarrou-me e deu-me um beijo. Era apenas alguém a festejar muito. Não foi algo romântico”, disse, em 2005, Greta Friedman. De seguida, Mendonsa explicou o que fez: “Estava entusiasmado com o fim da guerra, além de que já tinha bebido uns copos. Quando vi a enfermeira, agarrei-a e beijei-a”, disse na mesma altura.

George Mendonsa faria 96 anos esta terça-feira. Deixou a sua mulher de 70 anos e dois filhos. “Ele estava muito orgulhoso do seu serviço, da fotografia e do que ela representava. Durante muitos anos, foi uma parte importante da sua vida”, referiu a filha, Sharon Molleur à NBC News.

