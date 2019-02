Presidente da Guiné-Bissau nomeia Edmundo Mendes ministro do Interior

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou esta segunda-feira Edmundo Mendes para o cargo de ministro do Interior, sob proposta do primeiro-ministro, segundo um decreto presidencial enviado à imprensa.

Edmundo Mendes foi diretor-adjunto da Polícia Judiciária, Procurador-Geral da República e atualmente é docente na Faculdade de Direito de Bissau.

No início de novembro, o Presidente guineense, José Mário Vaz, exonerou o ministro do Interior, Mutaro Djaló, a pedido do primeiro-ministro, depois da violência usada pela polícia do país para dispersar uma manifestação de estudantes, com recurso a bastões e granadas de gás lacrimogéneo.

A Guiné-Bissau iniciou sábado a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março.

Na sexta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, juiz José Pedro Sambu, disse estar preocupado com a segurança eleitoral e pediu com urgência a nomeação de um ministro do Interior. A preocupação também tinha sido expressa por vários partidos políticos e pelo próprio Governo guineense.

Edmundo Mendes é o 31.º ministro do Interior da Guiné-Bissau desde 1974.

