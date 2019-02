PSD vai votar a favor da moção de censura ao Governo

Está clarificada a posição do PSD sobre a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS: vai votar a favor. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença esta manhã e confirmada pelo Observador.

O CDS anunciou que iria apresentar uma moção de censura ao Governo na última sexta-feira, mas Rui Rio preferiu manter-se em silêncio sobre isso durante o fim de semana para não “dispersar” as atenções do debate de “ideias” travado na convenção do Conselho Estratégico Nacional.

Agora, em declarações à Renascença, o vice-presidente do PSD David Justino pôs fim à especulação: “Não tem muito sentido nós estarmos, por um lado, a dizer que estamos contra o Governo, estarmos a fazer oposição e, por outro lado, não secundar a posição do CDS”, disse, sublinhando que, “se nada mudar”, “muito provavelmente” a posição do PSD vai ser no sentido de votar a favor.

O debate e a votação da moção de censura vai decorrer esta quarta-feira, no Parlamento, e já se sabe que os partidos da maioria de esquerda vão votar contra. As probabilidades de, por isso, a moção ser aprovada são praticamente nulas. O objetivo do CDS, contudo, foi, mais do que ver o texto aprovado, pôr o CDS na linha da frente da oposição e obrigar o PSD a clarificar se estava mesmo contra o atual Governo.

Caso a moção de censura fosse aprovada, implicava a queda do Governo. Esta é já a segunda vez que o CDS faz este número, tendo a primeira sido na sequência da tragédia dos fogos de outubro de 2017. Também nessa altura, o PSD votou a favor, ao lado do CDS, enquanto PS, BE, PCP e PAN votaram contra.

