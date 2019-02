Quem é o mentor de Guaidó que pode vir a candidatar-se a Presidente da Venezuela?

Foi uma ascensão meteórica. No espaço de um mês, Juan Guaidó tornou-se presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, a 5 de janeiro. 18 dias depois, declarou-se presidente interino do país. Um pouco por todo o mundo, foram rapidamente surgindo as declarações de apoio a Guaidó: desde os Estados Unidos, Colômbia ou Brasil, à União Europeia, com países como Espanha, Portugal ou França a reconhecerem o recém-autoproclamado Presidente interino da Venezuela.

Nada aconteceu por acaso. A subida do líder do partido Vontade Popular foi estudada ao pormenor, e muito preparada. O responsável por esse papel tem um nome: Leopoldo López, 47 anos, um dos principais rostos da oposição venezuelana, e atualmente em prisão domiciliária, em Caracas.

Esta segunda-feira, o calendário marca cinco anos desde que aquele que é considerado o mentor de Juan Guaidó está preso. Leopoldo López foi acusado de ser o responsável pelas violentas manifestações, em fevereiro de 2014, contra o presidente Nicolás Maduro, que provocaram 43 vítimas mortais e mais de 3 mil feridos.

López acabou por ser condenado a uma pena de prisão de quase 14 anos, mais precisamente, 13 anos, 9 meses, 7 dias e 12 horas de prisão. A acusação do Ministério Público indicava uma série de crimes, como associação criminosa, instigação à delinquência e intimidação pública. Mas quem é este homem que continua a alimentar o sonho de vir a ser Presidente da Venezuela?

López: um principais rostos da oposição venezuelana

Nasceu em Caracas, a 29 de Abril de 1974, e é familiar, ainda que distante, de Simón Bolívar, político e militar venezuelano que liderou a independência do domínio colonial espanhol. Estudou nos Estados Unidos, onde se formou em Economia e Políticas Públicas, segundo conta o The Guardian. Quando regressou à Venezuela, co-fundou, em 1992, o partido político Justiça Primeiro, com outros conhecidos políticos, Julio Borges e Henrique Capriles.

Mais tarde, em 2007, motivado por disputas internas, abandonou o partido e fundou o Vontade Popular, partido de centro-esquerda, que pertence à Internacional Socialista. Antes disso, em 2000, López foi eleito presidente da câmara de Chacao, com 51% dos votos, re-eleito em 2004, e em 2008 foi impedido por Chávez de se recandidatar. Em 2002, chegou a ser acusado de envolvimento no golpe de Estado contra Chávez do poder.

A fevereiro de 2014, López foi preso depois de liderar vários protestos contra o sucessor de Chávez à frente dos destinos da Venezuela, Nicolás Maduro. Foi enviado para a prisão de segurança máxima de Ramo Verde, em Caracas, onde chegou a estar oito meses na solitária.

Em 2017, foi transferido para prisão domiciliária, o que permitiu que López comunicasse diretamente com outros membros do partido, incluindo Juan Guaidó – que preparou para ser um dos protagonistas da batalha pela legitimidade política da Venezuela.

Nesse momento ganha relevo, Lilian Tintori, a mulher de López. Campeã de kitesurf da Veneuzela, concorrente num reality-show de sobrevivência numa ilha deserta, ex-jornalista, fazia a ponte entre o marido e as figuras da oposição, para se certificar de que permanecia o contacto entre as duas partes.

Ao Guardian, Tintori contou que quando o marido se encontrava na prisão, ele a enviou no seu lugar para falar com outros líderes políticos. “Eu transmitia-lhe as mensagens. Foi como a Vontade Popular se tornou tão unida”. Já com o marido em prisão domiciliária, Tintori continua a marcar presença no lugar de López nos encontros com líderes e diplomatas por todo o mundo.

López como possível candidato à liderança da Venezuela?

Segundo conta o The Guardian, foi Leopoldo López quem garantiu que Guaidó estaria na liderança da Assembleia Nacional da Venezuela, quando Maduro iniciasse o seu segundo mandato no início de janeiro deste ano como Presidente.

Citado pelo jornal britânico, o recém-nomeado embaixador venezuelano nos Estados Unidos, Carlos Vecchio, contou que o movimento em curso começou a ser levado a cabo quando decidiram “não participar nas eleições fraudulentas de maio”. E o movimento avançou em todo o mundo “no sentido de que ninguém reconhecesse a legitimidade de Maduro no dia 10 de janeiro”.

E o movimento não pretende abrandar, muito menos agora. Numa entrevista ao diário espanhol ABC, a mulher de Leopoldo López afirmou que o marido “está muito seguro de cada passo que dá e da sua responsabilidade como venezuelano. Tem a capacidade de unir e de se juntar ao movimento de Guaidó”.

Não só de se juntar a Guaidó como também de uma possível candidatura à presidência da Venezuela. Na mesma entrevista, Lilian Tintori afirmou que “seguramente” Leopoldo López “tomará a decisão de se apresentar como candidato”. Isto se conseguirem “eleições livres”.

Nesse sentido, Vecchio, escolhido por Juan Guaidó para representar o país em solo norte-americano, tem explicado que o objetivo é “conseguir que mais gente declare não só que Maduro é ilegítimo”, mas ainda que “reconheça o também líder da Assembleia Nacional como o Presidente interino legítimo”.

Para isso, adiantou ao The Guardian que tem trabalhado com figuras em Washington, como o senador republicano Marco Rubio ou o senador democrata Bob Menendez. Os membros do partido venezuelano Vontade Popular mantêm ainda contacto com diplomatas de 175 embaixadas localizadas na capital americana.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler