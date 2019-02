Relatório económico e corrupção. OCDE quis conferência sobre Portugal e não sobre Santos Pereira

O secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) assumiu como sua a decisão de sugerir ao diretor da organização, Álvaro Santos Pereira, que não participasse na apresentação do Economic Survey sobre Portugal que se realizou esta segunda-feira em Lisboa. Em resposta aos jornalistas, Angel Gurría explicou que deu essa sugestão depois da “fuga infeliz” de uma versão preliminar do relatório sobre a economia portuguesa onde era especialmente desenvolvida a necessidade de combater a corrupção, com medidas concretas.

A minha decisão de sugerir a Álvaro de não participar foi depois desta fuga desafortunada, porque não desejava que a conferência fosse sobre Álvaro, mas sim sobre Portugal”.

Sublinhando que o Sr. Pereira “é um profissional sério e competente” e que participa enquanto diretor do departamento de economia da OCDE na discussão de todos os casos, mas “a responsabilidade é do comité onde participam todos os países membros. Angel Gurría salientou ainda que o objetivo foi transmitir as mensagens substanciais da OCDE e não alimentar esta controvérsia.

Em causa está não apenas a divulgação de um draft do relatório sobre Portugal, mas também a manifestação de desconforto por parte das autoridades portuguesas sobre o retrato que era feito do país em matéria de indicadores e medidas para combater os casos de corrupção. Esta versão preliminar que o Observador divulgou continha propostas concretas como a criação de um tribunal especializado para julgar casos de corrupção e a redução do tempo e frequência de recursos por parte da defesa para adiar a execução de sentenças de condenação. O documento final mantém algumas das recomendações, mas não vai tão longe.

O secretário-geral da organização foi detalhado na descrição do processo “não muito sexy do ponto de vista noticioso” de elaboração destas análises económicas por país que são feitas de dois em dois anos. E que começam com a recolha de dados estatísticas no terreno, para passar à discussão entre as equipas técnicas e os responsáveis portugueses. É assim com Portugal e com todos os países.

Temos um processo de diálogo que não pretende gerar controvérsia”. Mas por outro lado, sublinha o relatório da OCDE “não seria útil se dissesse que tudo estava perfeito. Portugal tem de se olhar no espelho. E perceber se gosta de se ver no espelho. É assim com todos os países da OCDE. Não desejamos dizer aos portugueses o que fazer de Portugal, porque sabem mais do que nós. O que fazemos é dizer o que fazem os outros sobre os mesmos problemas: produtividade, educação, capitalização dos bancos.”

Questionado sobre o mal-estar manifestado pelo Governo, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, lembrou que relatórios preliminares são documentos de trabalho que estão sujeitos à discussão. “Mas poderei dizer, sem entrar em pormenores, que vários aspetos foram objetivo de discussão, como a identificação de medidas de política pública, bem como a discussão da importância relativa de aspetos a considerar. O Estado fez chegar as suas observações e discutiu-as e o comité decidiu qual devia ser a versão definitiva.”

Sem especificar os aspetos que foram objeto de discussão, Siza Vieira sublinhou que o Economic Survey é produzido pela OCDE, há interação, mas é a OCDE quem tem responsabilidades pelas propostas de políticas pública. O ministro recordou ainda que no passado a organização fez propostas de políticas, algumas foram seguidas e outras não. E exemplificou que no documento apresentado esta segunda-feira, “é verdade que a OCDE defende que se podem subir as receitas do IVA, combustíveis e imposto sobre imóveis, mas o Governo não tem de seguir” essas recomendações.

Antes da mini-conferência de imprensa, na qual só houve direito a duas perguntas de jornalistas. o ministro sublinhou quatro mensagens apresentadas no documento. E nenhuma delas era sobre justiça.

