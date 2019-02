Benfica renova com Bruno Lage até 2023: treinador deve ficar com cláusula de rescisão de dez milhões

O Benfica anunciou que renovou contrato com Bruno Lage até 2023. “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023”, pode ler-se no comunicado divulgado pela CMVM.

O treinador de 42 anos já tinha renovado contrato com o Benfica, no início da temporada e ainda enquanto responsável pela equipa B, mas o desempenho ao serviço da equipa principal e os bons resultados tanto nas competições internas como na Europa levaram o clube encarnado a melhorar as condições de Bruno Lage. A duração do vínculo mantém-se — mais quatro anos e meio –, mas a edição desta terça-feira do jornal A Bola avança que o treinador deve ficar com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros e ver ainda o salário ser aumentado de forma substancial, correspondendo agora às funções que desempenha atualmente.

De recordar que Bruno Lage substituiu Rui Vitória logo nos primeiros dias de janeiro, após o Benfica rescindir com o treinador português (que desde então assinou pelos sauditas do Al-Nassr), primeiro de forma interina e depois enquanto efetivo, face aos bons resultados que alcançou. Desde que chegou ao comando técnico dos encarnados, Bruno Lage venceu dez jogos em 11 possíveis (só perdeu com o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga), incluindo duas vitórias perante o Sporting, para o Campeonato (2-4) e para a Taça de Portugal (2-1), uma goleada histórica por 10-0 frente ao Nacional e ainda um inédito resultado na Turquia, com o Galatasaray (1-2), já que o Benfica nunca tinha vencido qualquer equipa turca fora de casa.

O Benfica está atualmente no segundo lugar do Campeonato, a apenas um ponto da liderança e do FC Porto, e em vantagem nas eliminatórias da Taça de Portugal, já que bateu o Sporting na primeira mão da meia-final, e ainda da Liga Europa, tendo vencido o Galatasaray no primeiro jogo dos 16 avos de final. Bruno Lage, que passou muitos anos na formação do Benfica e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de jogadores que hoje estão na equipa principal — como Ferro, Rúben Dias, Gedson Fernandes, João Félix e Florentino Luís –, tem apostado nos jovens e garantiu logo após o fecho do mercado de inverno que os reforços dos encarnados “estão no Seixal”. De contrato renovado e com a confiança total de Luís Filipe Vieira e da restante direção do Benfica, Bruno Lage tem agora como objetivo claro a conquista da Primeira Liga e da Taça de Portugal, para lá da progressão possível na Europa.

????????Bruno Lage chegou às 10 vitórias em todas as competições, tem 91% de vitórias a % mais elevada de treinadores com pelo menos 10 jogos no clube. ⚠️Tem a melhor média de golos de um treinador encarnado na ????Liga Portuguesa com 4,14 golos/jogo e está 100% vitorioso pic.twitter.com/4hoPO1uAUp — playmakerstats (@playmaker_PT) February 18, 2019

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler