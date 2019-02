Bruno Lage: “Adeptos do Benfica veem-me como um deles e revejo-me nisso”

O treinador da equipa de futebol do Benfica, Bruno Lage, revelou esta terça-feira “enorme orgulho” com a renovação de contrato até junho de 2023 e disse que os adeptos ‘encarnados’ o veem “como um deles”.

“As pessoas veem-me como um deles e eu revejo-me nisso. Quero o mesmo que eles, uma equipa a jogar bom futebol, atrativo e que vença, que é o fundamental neste clube. Sinto que os adeptos veem o treinador do Benfica como um deles”, afirmou Bruno Lage, em declarações à BTV.

O técnico transmitiu “um sentimento enorme orgulho” pela renovação do vínculo hoje acertada e considerou que esta é “uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido nas últimas seis semanas”.

Sinto enorme orgulho no percurso que tenho nesta casa. Além do futebol de 7, treinei os iniciados, juvenis, juniores, equipa B e agora tenho esta oportunidade fantástica de treinar a equipa principal. Temos de estar todos empenhados neste rumo, com esta dinâmica de boas exibições e vitórias”, referiu.