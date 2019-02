Carlos Costa só participava “ocasionalmente” no conselho alargado de crédito para fazer número

O Governador do Banco de Portugal diz em entrevista à SIC que só “ocasionalmente” ia às reuniões do conselho alargado de crédito (CAC), porque “não tinha competências de crédito, nem competências de acompanhamento de clientes, nem de risco, nem de controlo, portanto a minha participação no conselho alargado de crédito destinava-se a assegurar o número de administradores necessários para que a decisão pudesse ter lugar”.

Carlos Costa garante: “entre 2004 e 2006 nunca presenciei qualquer atitude ou qualquer movimento que lesasse os interesses da CGD do ponto de vista da concessão de crédito”.

Na entrevista à SIC, esta terça-feira, o governador do Banco de Portugal começou por falar na operação de crédito a Vale do Lobo mas garante que decisão definitiva para a participação do banco público “foi decidida num conselho alargado de crédito onde eu não estava presente”.

“O que aconteceu é que houve uma reunião anterior em que se discutiu em que condições é que a Caixa poderia participar numa operação de financiamento de uma eventual aquisição de Vale do Lobo. “Nessa reunião ficou decidido que teria de haver pelo menos dois bancos no sindicato bancário, que todas as condições colocadas pelo departamento de risco teriam de ser respeitadas. Numa decisão de princípio estava, mas na decisão de princípio não tinha, nessa momento, nenhum candidato à aquisição — o que estava em causa era saber se essa operação se viesse a concretizar, com fundos de investimento que não tinham ainda sido identificados, se a Caixa participaria ou não”.

Ou seja, “a operação que foi aprovada não tinha nem tem nada a ver com os princípios estabelecidos para uma eventual participação da Caixa nessa operação de financiamento”. E a concretização definitiva da operação já aconteceu depois da saída de Carlos Costa do banco público, garante o governador do Banco de Portugal.

