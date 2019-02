Fake News: Bruxelas acusa Hungria de campanha de “conspiração ridícula” sobre migrantes

A Comissão Europeia acusou esta terça-feira o governo húngaro de promover uma campanha de desinformação baseada numa “conspiração ridícula” sobre as migrações, considerando que a Hungria está a distorcer informações sobre a distribuição dos migrantes na União Europeia (UE).

A Comissão do [presidente] Juncker comprometeu-se a acabar com a desinformação e com as notícias falsas e este caso não é exceção”, disse esta terça-feira o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.

Em causa está uma campanha que o governo húngaro que está a promover, na qual reproduz uma fotografia do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmando que a população daquele país “tem o direito a saber o que Bruxelas está a preparar” em matéria de migrações.

The Hungarian government revealed a new poster campaign on Monday evening, which takes aim at EU Commission President Jean-Claude Juncker and Hungarian-American billionaire George Soros for alleged EU migration proposals.https://t.co/QJRuSIniVi

— euronews (@euronews) February 19, 2019