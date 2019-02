Fantasporto exibe esta terça-feira “Easy Rider” no arranque da 39.ª edição do festival

O festival internacional de cinema Fantasporto regressa esta terça-feira ao Porto para a sua 39.ª edição, que se prolonga até 3 de março sob o tema dos “Desafios da Modernidade”.

O festival, que decorre no Teatro Municipal Rivoli, tem esta terça-feira a sua pré-abertura, para assinalar os 50 anos de “Easy Rider”, sendo o filme de abertura oficial, na sexta-feira, “Prospect”, de Zeek Earl e Chris Caldwell, já premiado no SXSW deste ano. Na quarta e na quinta-feira vão ser exibidos, respetivamente, “The Shining” e “Laranja Mecânica”, para assinalar os 90 anos de nascimento do realizador Stanley Kubrick.

A fechar o festival, no dia 2 de março, vai estar “The Russian Bride”, Michael S.Ojeda, incluindo-se, a par do filme de abertura, na competição de cinema fantástico com um total de 19 obras, nas quais se encontram os mais recentes trabalhos de Peter Strickland e de Kim Ki-Duk, realizador sul-coreano este ano acusado por várias atrizes de violação, abusos sexuais e comportamentos sexualmente agressivos.

Se na competição de longas-metragens de cinema fantástico não há portugueses presentes, havendo apenas um filme brasileiro em representação lusófona, na de curtas-metragens encontram-se “Bluebird”, de Amanda Sant’Anna, Carlos Fernandes, Gonçalo Veloso, João Lage e João Mendes, e “Mysteries of the Wild”, de Rui Veiga.

Na semana dos realizadores, o destaque vai para o documentário “The Panama Papers”, de Alex Winter, que conta com a realizadora Laura Poitras como produtora executiva, vencedora do Óscar para melhor documentário em 2015 com “Citizenfour”, sobre Edward Snowden. De volta estão também a secção Orient Express e os prémios do cinema português e de melhor escola de cinema.

De acordo com a diretora, Beatriz Pacheco Pereira, esta edição do festival de cinema portuense conta também com um “número recorde de participação portuguesa”, levando 57 filmes portugueses a concurso. “Há uma preocupação de fazer pelo cinema português aquilo que as entidades não fazem, que é incentivar a fazer cinema e projetar os jovens talentos”, frisou.

O festival vai receber ainda duas retrospetivas: uma sobre a mudança do rosto do feminino em Taiwan dos anos 1960 e outra sobre a nova geração húngara. O Fantasporto vai exibir, na sexta-feira, “Alien”, de Ridley Scott, para assinalar os 40 anos do filme.

“A lógica do Fantasporto é manter a nossa marca, marca que também passa pela descoberta de novos realizadores. Temos sido o festival que é conhecido pelos filmes que foram exibidos, o que revela que as nossas apostas, ao longo destes quase 40 anos, têm sido as certas”, salientou o diretor do festival, Mário Dorminsky, em conferência de imprensa no final de janeiro.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler