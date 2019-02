Festival Literário da Madeira não se vai realizar em 2019

O Festival Literário da Madeira (FLM), que durante oito anos se realizou no Funchal, não se vai realizar em 2019. A notícia, avançada pelo Diário da Notícias da Madeira, foi confirmada pelo Observador junto de fonte da organização.

Em causa estarão dificuldades económicas,. A diretora executiva do FLM, Arcângela Savino, explicou ao jornal madeirense que o evento vai fazer uma pausa para “para se reformular” e que a paragem não será definitiva “Depois de anos intensos, decidimos que é altura de nos reinventarmos”, afirmou, acrescentando que não quer que o FLM seja apenas mais um festival literário.

Num post publicado no Facebook do FLM, é garantido que o festival voltará em 2020, altura em celebrará a sua nona edição: “Despedimo-nos com um até breve. Mantenham-se atentos”.

No ano passado, o FLM realizou-se entre os dias 13 e 17 de março no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, e contou com a presença de autores portugueses e internacionais, como José Luís Peixoto, Eleanor Catton, Ottessa Moshfegh, Sofi Oksanen e Javier Cercas, vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa de 2018.

