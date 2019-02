Fotogaleria. As imagens da maior Lua do ano

Esta terça-feira foi observar a maior Lua cheia do ano. Depois da Lua de sangue em janeiro, chegou a Super Lua de fevereiro, também conhecida por Lua de neve. Esta será até 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual. A Lua atingiu o seu pico às 10h54 desta terça-feira, mas, e segundo a CNN, ainda assim este máximo não esteve visível. Percorra a fotogaleria e veja a Lua em várias partes do globo.

“Uma Super Lua ocorre quando a Lua cheia está no ponto mais próximo de sua órbita da Terra, que também é chamada de perigeu'”, explicou a NASA ao USA TODAY. Em Portugal, a melhor hora para a observar o fenómeno foi às 18h17 em Lisboa, às 18h10 no Porto, às 18h58 no Funchal e às 18h28 em Ponta Delgada.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL),”para um observador, a Lua parece maior quando está perto do horizonte e quando aparece por entre edifícios ou árvores”. Este fenómeno resulta da “ocorrência simultânea da fase de Lua cheia e da presença da Lua no perigeu”, sendo que durante esse período a Lua está a cerca de 356 761 km da Terra. A entidade refere também que este é “um fenómeno cíclico”, pelo que o último de 2019 ocorrerá a 21 de março.

De acordo com a CNN, esta Super Lua é conhecida por “super-Lua de neve” por ocorrer em fevereiro, mês de fortes nevões, e está associada a uma tradição antiga. Segundo a cadeia de televisão norte-americana, antigamente o calendário lunar estava associado à mudança das estações do ano, sendo que os meses lunares estavam associados às mudanças das estações, e não ao ano solar.

Este ano é marcado por três Super Luas, sendo que a primeira aconteceu em janeiro. Nessa altura, deu-se um eclipse total da Super Lua, com o satélite a esconder-se na sombra que a Terra projetou no espaço.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler