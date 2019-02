Homem que atacou quatro pessoas em Marselha com uma arma branca foi baleado pela polícia

O homem que esta terça-feira atacou quatro pessoas em Marselha com uma arma branca foi baleado pela polícia no centro da cidade. O ataque ocorreu pelas 16h45 (hora local). As causas para o ataque são desconhecidas, informou fonte policial à agência Reuters.

O ataque ocorreu numa das principais artérias da cidade, na interceção entre a Canebière e a rua de Rome, de acordo com o jornal francês Le Figaro. O atacante terá tentado pegar numa arma antes que as autoridades disparassem contra ele. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. As vítimas estão a ser socorridas pelos bombeiros.

[#Marseille] L’individu a été neutralisé par les policiers de la BAC @PoliceNat13. Respectez les périmètres de sécurité mis en place dans le secteur #Canebière. Ne gênez pas le travail des enquêteurs. pic.twitter.com/gpA0ye5CzV — Police nationale (@PoliceNationale) February 19, 2019

As autoridades estão a pedir às pessoas para evitarem a área de Canebière, na zona histórica de Marselha. Na rede social Twitter já circulam vídeos do aparato policial. A rua está cortada.

En live de marseille attentat terroriste pic.twitter.com/rTHS4iIRlK — Izak (@Izak23042535) February 19, 2019

O Ministério Público (MP) francês já abriu uma investigação ao ataque, que está também a ser investigado pela brigada anti-terrorista, informou o MP ao Le Figaro.

(Em atualização)

