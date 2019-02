Huawei reage à pressão dos EUA para outros países não usarem a marca: “Não podem esmagar a empresa”

O presidente da marca chinesa Huawei garantiu à BBC que os Estados Unidos não podem ”esmagar” a empresa. ”O mundo não nos pode deixar porque somos mais avançados. Mesmo que eles [os EUA] convençam mais países a não nos usarem temporariamente, nós podemos sempre tornar-nos uma empresa mais pequena”, disse.

Estas declarações surgem após o governo dos EUA pressionar outros países, como o Reino Unido, para deixarem de usar os equipamentos da Huawei. ”O que é importante é que nós partilhemos com eles as coisas que sabemos sobre os riscos de segurança da Huawei”, afirmou o secretário de Estado norte-americano Michael Pompeo, citado pela Bloomerang.

Já em 2012, os EUA proibiram as companhias de usar aparelhos da Huawei. Na altura, a Casa Branca lançou um relatório que acusava a ZTE e a Huawei de ameaça à segurança nacional e espionagem. ”A China tem os meios, as oportunidades e os motivos para usar empresas de telecomunicações para fins maliciosos”, diz o relatório.

Ren Zhengfei negou sempre estas acusações, dizendo que nunca prejudicaria os seus clientes. ”Este tipo de ato politicamente motivado não é aceitável. Os EUA gostam de sancionar os outros […], vamos deixar que os tribunais resolvam isto”. O fundador da marca acrescentou que a empresa vai ”investir ainda mais” no Reino Unido. ”Se os EUA não confiam em nós, então vamos mudar o nosso investimento dos EUA para o Reino Unido numa escala ainda maior. ”

A ”guerra” entre os Estados Unidos e a Huawei já se estende há alguns anos, e no ano passado, a filha de Ren, Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, foi mesmo acusada pelos EUA de ter violado as sanções económicas que o governo norte-americano aplicou ao Irão há várias décadas. Chegou a ser detida no Canadá, mas conseguiu pagar uma fiança de 10 milhões de dólares canadianos (cerca de 6,6, milhões de euros) para sair.

