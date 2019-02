Irmãos Osundairo alegam que Jussie Smollett encenou ataque depois de carta ameaçadora não ter recebido atenção suficiente

Os dois irmãos acusados de atacar Jussie Smollett dizem que o ator encenou o ataque porque uma carta ameaçadora que recebeu não mereceu atenção suficiente, avança uma fonte à ABC News. A carta que ameaçava Smollett foi enviada no dia 22 de Janeiro para os Estúdios da Fox, em Chicago, onde a série “Empire” é filmada, e continha linguagem ameaçadora, bem como uma substância em pó que se acredita que seja um medicamento esmagado, disse a polícia.

Olabinjo e Abimbola Osundairo concordaram em colaborar com as autoridades depois de terem sido confrontados pelos detetives com provas de que teriam sido eles a comprar a corda utilizada no alegado ataque homofóbico.

“Nós não somos racistas. Não somos homofóbicos nem somos anti-Trump. Nascemos e fomos criados em Chicago, e somos cidadãos americanos”, disseram os irmãos Osundairo numa declaração dada à CBS Chicago.

A Polícia de Chicago já mudou o rumo da investigação para tentar perceber se Smollett inventou ou não toda a história. Depois de interrogar os dois irmãos, a polícia procurou falar novamente com o ator. Anne Kavanagh, porta-voz de Jussie Smollett e da sua equipa legal, afirmou que o ator não tinha planos de voltar a falar com a polícia nesta segunda-feira, mas que os seus advogados estavam em diálogo com a Polícia de Chicago.

“Enquanto vítima de um crime de ódio que tem cooperado com a investigação da polícia, Jussie Smollett está devastado com as declarações dos criminosos, que são indivíduos que lhe são familiares”, disseram os advogados do ator numa declaração. “Jussie tem sido acusado pelos criminosos de ter tido um papel no seu próprio ataque. Nada está mais longe da verdade, e todos os que digam o contrário estão a mentir”.

Um porta-voz da Fox, que emite “Empire”, recusou comentar o assunto na noite de sábado.

