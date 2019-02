João Sousa ganhou na primeira ronda do Rio de Janeiro

O português João Sousa passou esta terça-feira a primeira ronda do Open de ténis do Rio de Janeiro, torneio de nível ATP 500, ao derrotar o argentino Guido Pella por 6-4, 3-6 e 6-4.

Sousa é o 40.º do ranking mundial e Pella o 46.º, pelo que se antevia um confronto bastante equilibrado, entre dois jogadores que se conhecem bem: costumam jogar pares juntos e são parceiros de treino nos grandes torneios.

O equilíbrio foi de facto a nota dominante quase até ao fim, com o português, muito forte no seu serviço, a quebrar o do adversário após o 4-4 do último ‘set’, para finalizar sem grande pressão, em duas horas e 13 minutos.

João Sousa vai agora defrontar, nos oitavos de final, o norueguês Casper Ruud, 135.º do ranking, em jogo agendado para quarta-feira.

Ainda esta terça-feira, Pedro Sousa (99.º) também entra em cena, sendo o seu opositor o brasileiro Thiago Monteiro (126.º).

