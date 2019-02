Kia XCeed. Novo crossover compacto chega em Julho

Não vai ser necessário esperar muito para vermos mais um produto da Kia, um crossover concebido com base na plataforma do Ceed e denominado XCeed, cuja apresentação pública está prevista para Julho. Mais civilizado do que o Sportage, ligeiramente mais baixo, mais leve e prometendo um comportamento em estrada mais próximo de um automóvel convencional, o novo modelo deverá visar concorrer directamente com o Volkswagen T-Roc, mas oferecendo um pouco mais de espaço interior.

Como o mercado continua a revelar inclinação para adquirir veículos altos e com ar robusto, também conhecidos como SUV, para a Kia faz todo o sentido reforçar a oferta no segmento compacto, o mais vendido na Europa, apesar de já contar com o Niro e o Sportage. O novo XCeed oferece, contudo, a vantagem de recorrer à mais recente plataforma da marca, prometendo por isso elevar a fasquia em matéria de conforto, sofisticação e equipamento, o mesmo que já está disponível na Proceed.

As fotos espias que publicamos revelam um veículo que já está pronto a entrar no mercado. As linhas continuam bem escondidas, mas prometem herdar algumas características da estética do SP Concept, o protótipo de um crossover que vai chegar ao mercado indiano este ano. E a avaliar pelas fotos deste protótipo, até o podiam copiar integralmente.

