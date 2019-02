Lamborghini já vendeu 63 híbridos por 2,5 milhões cada

A Lamborghini, a marca mais desportiva do Grupo Volkswagen, está a preparar há muito um hiperdesportivo híbrido, capaz de proporcionar a mesma emoção – e potencialmente até mais – sem emitir tanta poluição. Com o nome de código é LB48H, deverá recorrer à estética do protótipo conhecido como Terzo Millenio e promete 850 cv e prestações mais entusiasmantes, sem abrir mão da imagem de marca – os seus possantes motores com cilindros para dar e vender.

De acordo com o Motoring, a Lamborghini prepara-se para revelar o seu hiperdesportivo híbrido, muito provavelmente numa tentativa de bater a sua arqui-rival Ferrari, que tem entre mãos uma proposta similar. E tranquilizem-se os amantes desta classe de veículos, tradicionalmente a gasolina, uma vez que a marca italiana vai manter o 6.5 V12 a “bombar” e sempre atmosférico, para maior nobreza. Só que com a possibilidade de percorrer uns quantos quilómetros em modo eléctrico e, depois, somar a potência da unidade eléctrica à de combustão, para assim atingir uma rapidez ainda mais impressionante.

Para já, a casa de Sant’Agata Bolognese pretende apenas fabricar 63 unidades do seu hiperdesportivo híbrido, como homenagem à empresa fundada em 1963 por Ferruccio Lamborghini, o que é uma boa notícia, sendo a má o facto de todas as unidades estarem já todas vendidas. O que faz maravilhas à contabilidade da marca, uma vez que cada uma exige cerca de 2,5 milhões de euros, antes de impostos.

A versão híbrida do novo modelo é 200 kg mais pesada, fruto da presença do motor eléctrico e da respectiva bateria, o que significa que o LB48H deverá ter uma autonomia em modo eléctrico superior apenas a 50 quilómetros.

A estreia do novo ‘brinquedo’ da Lamborghini vai ter lugar no Salão de Frankfurt, mais uma vez de acordo com as declarações do director de vendas da casa à Motoring.

