Monumentos e parques de Sintra receberam mais 10% de visitantes em 2018

O número de entradas nos parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra-Monte da Lua aumentou 10 por cento em 2018, relativamente ao ano anterior, sendo que 86% dos visitantes são estrangeiros, anunciou hoje a empresa.

Em 2018, os parques e monumentos localizados no concelho de Sintra (distrito de Lisboa) a cargo da Parques de Sintra, registaram um total de mais de 3,5 milhões de visitantes, “o que traduz um aumento de 10% face ao ano anterior”.

No Parque e Palácio Nacional da Pena foram registadas 1.976.367 entradas, “uma subida de 17,26%” em relação a 2017.

“O maior aumento em termos percentuais registou-se no Picadeiro Henrique Calado, sede da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que, entre a assistência às galas mensais e as visitas às manhãs de arte equestre, cresceu 44%”, explicou a empresa, em comunicado.

Os visitantes no ano de 2018 foram sobretudo estrangeiros (86%), oriundos do Reino Unido (19,9%), França (11,6%) e Espanha (11,1%), embora “o número de entradas de norte-americanos, brasileiros, italianos, alemães, russos e chineses também assume grande relevância”, lê-se no comunicado.

Embora de menor expressão, os turistas nacionais representaram 14% dos visitantes totais registados.

A empresa Parques Sintra pretende “apostar na diversificação da oferta de eventos culturais que permitam aos visitantes a vivência de novas experiências (…) com um foco especial no público português”, esclareceu Sofia Cruz, presidente do Conselho de Administração, relativamente às linhas orientadoras da atividade da empresa para o ano de 2019, citada na nota de imprensa.

