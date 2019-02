Porque é que Karl Lagerfeld nunca tirava os óculos de sol?

Fato escuro, cabelo branco apanhado num rabo de cavalo e óculos de sol. A imagem de marca que Karl Lagerfeld cultivou durante anos era a sua “máscara“, uma “caricatura” de si mesmo que lhe dava gozo encarnar. O diretor criativo da Chanel, que morreu esta terça-feira aos 85 anos, dizia que o Carnaval de Veneza durava o ano inteiro.

Perante a despedida daquele que chegou a ser considerado, em vida, o “Kaiser da moda”, vale a pena recordar uma curiosidade sobre os óculos de sol com que se deixou fotografar diversas vezes. Escreve o espanhol El País que Lagerfeld usou as lentes escuras durante mais de 50 anos por causa de um namorado ciumento.

Ao jornal alemão ZEITmann, o designer chegou a contar o momento insólito que o fez nunca mais deixar os óculos de sol: uma noite, em 1967, Lagerfeld estava com uma amiga numa discoteca quando, num repente, apareceu um homem com quem ela tivera um caso amoroso. “Quando me viu com ela, quis derramar o copo sobre mim. Durante esse movimento deu-me com o copo no olho. Nesse dia, por acaso, tinha uns óculos porque sou ligeiramente míope”, contou.

O sucedido fê-lo perceber que os olhos eram “o bem mais precioso que tinha”, motivo que fez com que os óculos de sol passassem a ser encarados pelo guru da moda como uma ferramenta de segurança. “Desde então nunca mais saio de casa sem os óculos”, afirmou à mesma publicação.

Este não será, por ventura, o único motivo, mas o certo é que Lagerfeld até usava óculos de sol quando tirava fotografias — e foi ele mesmo quem se encarregou de fotografar algumas das campanhas para a marca Chanel.

