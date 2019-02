Produção média no setor da construção sobe 1,7% na zona euro em 2018

A produção média do setor da construção aumentou 1,7% na zona euro e 2,0% na União Europeia (UE) em 2018, em relação ao ano anterior, divulga esta terça-feira o Eurostat.

Em dezembro último e face ao mesmo mês de 2017, a produção no setor da construção aumentou 0,7% na zona euro e 0,5% na UE. Na comparação com novembro, a produção no setor da construção recuou 0,4% na zona euro e 0,9% na UE.

Em termos homólogos, as maiores subidas no indicador registaram-se na Hungria (17,5%), na Polónia (11,4%), na Eslováquia (11,1%) e em Espanha (10,9%), enquanto os recuos mais representativos se observaram na Roménia (-7,7%), na Alemanha (-4,1%) e no Reino Unido (-3,0%).

Na variação em cadeia, em dezembro os maiores recuos na produção no setor da construção foram observados na Eslovénia (-12,4%), na Alemanha (-4,1%) e no Reino Unido (-3,8%) e os principais avanços na Suécia (6,2%), na República Checa (3,0%) e em Espanha (2,6%).

Em Portugal, a produção no setor da construção subiu, em dezembro último, 1,8% na comparação homóloga e 1,2% — em contraciclo com a zona euro e a UE — face a novembro.

