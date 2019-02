Roma de eficácia máxima derrota Bolonha para a Liga italiana

A Roma, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, conseguiu esta segunda-feira um triunfo difícil, por 2-1, sobre o Bolonha, antepenúltimo da Liga italiana de futebol.

Os romanos foram especialmente eficazes, já que só fizeram dois remates à baliza, beneficiando por outro lado do ataque perdulário dos bolonheses.

O sérvio Aleksandar Kolarov fez o 1-0, aos 55 minutos, e aos 73 o argentino Federico Fazio ampliou, a passe de Daniele de Rossi. O Bolonha ainda reduziu, aos 84, golo de Nicola Sansone.

Com este resultado, a Roma reforça o quinto lugar, com 41 pontos, a um ponto apenas do Milan e do regresso à Liga dos Campeões.

Esta época, os ‘lobos’ são os adversários do FC Porto nos oitavos de final da ‘Champions’. Venceram por 2-1 em vão jogar a segunda mão a 06 de março no estádio do Dragão.

